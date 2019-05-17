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Бейрут: эскалация отношений США и Ирана является угрозой для региона

Политика

Ливан не желает быть впутанным в новый конфликт на Ближнем Востоке

Бейрут, 17 мая 2019, 13:07 — REGNUM  Командующий армией Ливана генерал Джозеф Аун проведет в Вашингтоне встречу с высокопоставленными лицами в ВС США с целью обсуждения возможности американо-иранского столкновения в регионе. Источники в правительстве Ливана заявляют, что Бейрут опасается последствий любой конфронтации между США и Ираном, что может выразиться в открытии фронта военных действий на границе с Израилем на фоне тесного взаимодействия Тегерана и Хезболлы. Это, в свою очередь, парализует производственный сектор и сферу услуг Республики, а также будет помехой ливанскому правительству для установления экономических связей с крупными мировыми державами. Об этом сообщает саудовское новостное издание Asharq Al-Awsat.

Известно, что правительственные круги Ливана считают, что «словесную эскалацию конфликта нельзя недооценивать, поскольку она совпадает с военным подкреплением с обеих сторон в регионе и за его пределами». Любые поспешные шаги «могут вызвать войну, масштабы которой невозможно предсказать, а последствия могут быть крайне разрушительными для Ливана», — отметил источник издания.

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Зарубежная хроника
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