МИД Индонезии поддерживает желание Восточного Тимора стать членом АСЕАН

Джакарта, , 12:42 — REGNUM Индонезия полностью поддерживает желание Восточного Тимора стать 11-м членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что, как считается, укрепит силу и центральную роль организации в регионе Юго-Восточной Азии, сообщает Antaranews.

«Это попытка реализовать концепцию отцов-основателей АСЕАН, объединивших все страны региона в одну организацию», — заявил официальный представитель МИД Индонезии Арманата Нассир на брифинге в Джакарте 16 мая.

По его словам, членство в Ассоциации — длительный процесс из-за ряда процедур, которые должны быть выполнены. Например, Восточный Тимор должен установить свои представительства во всех странах-членах АСЕАН.

Издание отмечает, что, помимо Индонезии, положительно к вступлению Восточного Тимора в АСЕАН относятся Малайзия, Таиланд и Филиппины. В то время как другие страны все еще сомневаются в способности и вкладе Восточного Тимора в будущее региональной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, вступление Восточного Тимора в АСЕАН станет одной из тем, обсуждаемых министром иностранных дел Восточного Тимора Дионисио да Коста Бабо Соарешом на двусторонней встрече с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте 17 мая.

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