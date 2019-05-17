Пятница, 17 Мая 2019 года
12:42:07 МСК

МИД Индонезии поддерживает желание Восточного Тимора стать членом АСЕАН

Политика

Помимо Индонезии, положительно к вступлению Восточного Тимора в АСЕАН относятся Малайзия, Таиланд и Филиппины

Джакарта, 17 мая 2019, 12:42 — REGNUM  Индонезия полностью поддерживает желание Восточного Тимора стать 11-м членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что, как считается, укрепит силу и центральную роль организации в регионе Юго-Восточной Азии, сообщает Antaranews.

«Это попытка реализовать концепцию отцов-основателей АСЕАН, объединивших все страны региона в одну организацию», — заявил официальный представитель МИД Индонезии Арманата Нассир на брифинге в Джакарте 16 мая.

По его словам, членство в Ассоциации — длительный процесс из-за ряда процедур, которые должны быть выполнены. Например, Восточный Тимор должен установить свои представительства во всех странах-членах АСЕАН.

Издание отмечает, что, помимо Индонезии, положительно к вступлению Восточного Тимора в АСЕАН относятся Малайзия, Таиланд и Филиппины. В то время как другие страны все еще сомневаются в способности и вкладе Восточного Тимора в будущее региональной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, вступление Восточного Тимора в АСЕАН станет одной из тем, обсуждаемых министром иностранных дел Восточного Тимора Дионисио да Коста Бабо Соарешом на двусторонней встрече с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте 17 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД Индонезии и Восточного Тимора встретятся в Джакарте

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить