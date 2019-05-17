Парламентарии Кувейта рассматривают вопрос об отставке премьера страны

Эль-Кувейт, , 13:04 — REGNUM Спикер Национального собрания Кувейта Марзук аль-Ганим заявил, что ходатайство против премьер-министра страны шейха Джабера аль-Мубарака аль-Хамада ас-Сабаха будет передано в законодательный комитет для изучения его конституционности. Он отметил, что Собрание одобрило просьбу премьер-министра о передаче данного дела в парламентский законодательный комитет. Саудовское новостное издание Asharq Al-Awsat отмечает, что перед передачей ходатайства прошло обсуждение сторонников и противников политики премьер-министра, после которого было проведено голосование.

Заседание проходило при закрытых дверях по поручению министра юстиции и государственного министра по делам Национального собрания Фахада аль-Афаси в соответствии со статьей 69 статута Национального собрания Кувейта.

Ходатайство против премьер-министра заключается в обвинениях в неумении ведения государственной политики и неспособности защитить национальную идентичность страны. Окончательное решение по данному ходатайству должно быть вынесено в июне на сессии ассамблеи.