В ЕС подумают, как запретить въезд жителям Донбасса с паспортами РФ — СМИ

Брюссель, , 12:39 — REGNUM Евросоюз изучит возможность запретить въезд на свою территорию жителям Донбасса, получившим российское гражданство по упрощённой процедуре. Об этом сообщил 17 мая корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в социальной сети Twitter.

«Послы стран ЕС поручили Комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами», — рассказал он.

Журналист отметил, что семь стран Евросоюза поддерживают идею введения санкций против России в связи с упрощением получения гражданства для жителей Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о введении нового пакета санкций, связанных с ситуацией на Украине, заявляли представители Литвы и Эстонии.

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