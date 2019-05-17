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Марокко и Руанда заключили соглашение по ядерной безопасности

Политика

Марокко будет делиться опытом в ядерной отрасли с руандийскими коллегами

Рабат, 17 мая 2019, 13:43 — REGNUM  Генеральный директор Марокканского агентства по ядерной и радиационной безопасности Хаммар Мрабит провел встречу со своим руандийским коллегой Патриком Нииришема, по итогам которой между Марокко и Руандой впервые был заключен меморандум о взаимопонимании в сфере ядерной безопасности. Стороны отметили, что крупное соглашение направлено на развитие двустороннего сотрудничества в областях, связанных с использованием ядерной энергии и радиологической безопасностью. Об этом сообщает марокканское информационное агентство MAP.

На пресс-конференции, которая состоялась по завершении встречи, Мрабит заявил, что отрасль ядерной безопасности включает в себя намного больше возможностей для укрепления двустороннего сотрудничества между Марокко и Руандой. Он добавил, что в медицинской практике в обеих странах все шире используется ионизирующее излучение, и Марокко готово поделиться опытом с руандийскими коллегами с целью повышения безопасности пациентов и окружающей среды в целом.

Со своей стороны, Нииришема отметил, что Руанде «есть чему поучиться» у Марокко в данной сфере, добавив, что его страна желает работать над укреплением в области радиационной защиты и ядерной безопасности по всей Африке и вынести эту проблему на глобальный уровень.

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Зарубежная хроника
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