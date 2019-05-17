Мнения протестующих Судана о демонтаже баррикад разделились — СМИ

Хартум, , 12:37 — REGNUM В среде протестующих Судана разгорелись споры о необходимости демонтажа баррикад, окружающих сидячую демонстрацию около генерального штаба армии в Хартуме, где с 6 апреля располагается многотысячный лагерь, передает VOA Africa.

По информации издания, баррикады стали причиной разногласий между протестующими и «мишенью» для атак со стороны военных, находящихся у власти. Так, в понедельник, 13 мая, 77 человек на баррикадах получили огнестрельные ранения, четверо из них погибли. В среду, 15 мая, еще восемь человек были ранены.

В тот же день во избежание дальнейшего насилия Профессиональная ассоциация Судана, возглавляющая протесты, приказала демонтировать баррикады и оставить лишь укрепления, построенные к 6 апреля.

Отмечается, что с демонтажем согласны не все протестующие.

«Они продолжат просить убрать одну баррикаду за другой, а затем потребуют совсем прекратить протесты. Эти люди стреляли в нас. Я сегодня даже не нарушил мой пост во время Рамадана, охраняя эту баррикаду», — рассказал 19-летний протестующий Салах Джелани. Перед тем, как присоединиться к акциям протеста, Джелани работал на фабрике по производству льда.

«Так они смогут без труда пройти весь путь и убить нас, вновь вернув режим Башира», — комментирует Джелани демонтаж баррикад.

«Если власти хотят убрать блокпосты, они должны предоставить нам гражданское правительство. Мы заслуживаем гражданское правительство. Мы не можем просто убрать баррикады и каждые два дня подвергаться атакам», — заявил протестующий Сенна Ибрагим Аль-Хассан.

Несмотря на протесты оппозиции, почти все укрепления за пределами границ от 6 апреля, были демонтированы к 16 мая. Однако протестующие намерены быстро возвести их вновь в случае необходимости.

«Мы достигли 90% своих требований, осталось лишь 10%. Если мы получим еще и эти 10%, прекрасно. Если нет, то мы расширим сеть баррикад и блокпостов, их станет еще больше, чем прежде», — сообщил протестующий Ахмед Аль-Саддик.

Как передавало ИА REGNUM, 11 апреля 2019 года в Судане был свергнут президент Омар аль-Башир. Он находился у власти около 30 лет. На его место пришел переходный военный Совет. Однако протесты продолжаются. Жители страны требуют перехода власти в руки гражданского правительства.