Решающее значение — фактор времени: о роспуске Верховной рады Украины

Москва, , 12:03 — REGNUM В ситуации на Украине с роспуском Верховной рады возможны аналогии с ситуацией в Армении в конце 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Там также Никол Пашинян инициировал роспуск парламента. Тоже самое логично сделать Владимиру Зелинскому. Дело в том, что Пётр Порошенко рассчитывает провести в парламент как можно больше сторонников. Но для этого ему нужно определенное время с тем, чтобы Зелинский допустил максимальное количество ошибок, которые снизят его рейтинг.

«Задача Зелинского прямо противоположная. Он не собирается давать Порошенко время и хочет инициировать досрочные выборы для того, чтобы победить и на них. С учетом своего высокого рейтинга он может на это рассчитывать.

Однако Порошенко для того чтобы сохраниться в качестве политика не может себе позволить проиграть и эти выборы. Следовательно, ставки будут очень высоки. Фактор времени здесь имеет решающее значение», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать роспуск Верховной рады, заявил его советник Дмитрий Разумков на телеканале 1+1.

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