Министр жилищного строительства США незаконно заказал дорогую мебель — СМИ

Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон нарушил закон, когда заказал для своего офиса мебель (за $31 тыс.) и посудомоечную машину (почти за $9 тыс.), и не сообщил об этом заказе. Об этом свидетельствуют данные Счетной палаты США.

Карсон, по имеющимся данным, отменил заказ стола, когда об этом появились первые новости, а ответственность возложил на свою жену.

Тем не менее, новостью тут же воспользовалась оппозиция: согласно Politico, сенатор-демократ Джек Рид описал ситуацию как «еще один пример деятельности администрации Дональда Трампа, пытающейся отбросить закон, если он их не устраивает».

Сообщение о заказе министра, отвечающее за строительство жилья и развитие городов, пришло на фоне новостей из Сан-Франциско, где с огромной скоростью нарастает проблема бездомности. За последние 2 года только в округе Санта-Клара количество бездомных увеличилось на 31%, а в округе Аламеда — на 43%.