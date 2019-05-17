Волна извинений за проболтавшегося японского депутата не спадает

Анатолий Кошкин, , 11:44 — REGNUM

В Японии весьма серьезно восприняли произошедший на Кунашире инцидент, когда прибывший на этот российский остров в составе японской делегации по так называемым «безвизовым обменам» депутат палаты представителей парламента Японии от партии «Исин-но кай» Ходака Маруяма вдруг стал публично и настойчиво предлагать «вернуть северные территории (южнокурильские острова) войной».

Признание недопустимыми провокационных высказываний японского парламентария спешно сделал руководитель партии Мацуи, он же мэр второго города Японии — Осаки. По сути дела, как извинение прозвучало и заявление, сделанное от имени японского правительства генеральным секретарем кабинета министров Ёсихидэ Суга, в котором депутат был осужден за неподобающие поведение и высказывания. Проболтавшийся о своих «идеях» парламентарий вынужден был покинуть ряды партии. Парламентские фракции приступили к подготовке предложения о лишении Маруяма депутатского мандата.

Причина озабоченности последствиями грубой провокации депутата — в опасении того, что его поведение и слова могут бросить тень на саму практику проведения «безвизовых визитов». Которые, прямо скажем, и без того из поездок для посещения японцами могил захороненных до 1945 года на Курилах родственников бывших жителей островов все больше превращаются в санкционированные российской стороной наезды на острова японских политиков и чиновников, среди которых и участники «движения за возвращение северных территорий». Разумеется, и сторонник силового захвата законно принадлежащих России территорий депутат Маруяма никакого отношения к посещению родственниками могил не имеет, а выезжал, похоже, на рекогносцировку, для изучения обстановки на месте, где и сделал вывод о том, что острова надо «отбивать силой».

Опасаются в Токио и того, что произошедший скандал может бросить тень и на российско-японские переговоры по мирному договору и «совместной хозяйственной деятельности» на островах, на которые претендует официальный Токио. Да и в российском народе случившееся не прибавит сторонников какого-то «компромиссного» решения вопроса о Курилах, а, наоборот, может посеять дополнительные сомнения в искренности японских политиков, убеждающих наших людей в стремлении «разрешить проблему» исключительно в интересах мира, дружбы и сотрудничества.

А потому подключаются все возможности извинениями и выражением несогласия с Маруямой избежать такого впечатления. По сообщению Сахалинского информационного агентства Sakh. com, сразу же после сообщений в СМИ о случившемся из Японии пришло письмо от коллектива «Хоккайдской комиссии по развитию связей с жителями 4-х Курильских островов». Оно адресовано Сахалинской областной комиссии по безвизовым обменам, администрации и собранию Южно-Курильского городского округа и в МУП «Южно-Курильский докер», непосредственно занимающемуся организаций безвизовых поездок.

В письме говорится (стиль сохранен):

«Уважаемые коллеги, здравствуйте!

Относительно грубых слов у одного участника (депутата) в нашей группе, посещавшей о. Кунашир с 10 по 13 мая, нам всем очень стыдно за него, неловко чувствуем себя перед вами из-за того, что мы включили его в нашу группу, совсем не зная, какой он человек.

Приносим вам глубокие извинения за то, что причинили всем вам неприятность и беспокойство.

Его мнение касательно разрешения вопросов между Японией и Россией совершенно различается с мнением остальных участников нашей группы. Все участники японской делегации (кроме вышеуказанного участника) и коллектив Хоккайдской комиссии по связям с жителями Курильских островов единомышленно желают разрешить проблемы мирным путём, создать хорошую атмосферу и только дружить со своими соседями.

Ещё раз просим прощения, надеемся, чтобы вы все верили в нас и в сложившиеся до этого доверие и взаимопонимание между нами.

С уважением и наилучшими пожеланиями, коллектив Хоккайдской комиссии».

Поверим, конечно, в искренность простых участников обменов, особенно пожилым бывшим жителям Курильских островов, для которых, что ни говори, эти острова — «малая родина», и надо с уважением относиться к их стремлению продолжать посещать родные места и могилы предков. Вот только на примере Маруямы трудно избежать впечатления о том, что все политики в Токио в первую очередь заботятся о предоставлении им такой возможности. Ибо знаю не понаслышке, что рассуждающих подобно проболтавшемуся о своих реваншистских мыслях и намерениях депутату политиков и пропагандистов в Стране восходящего солнца, к сожалению, еще немало.

Читайте ранее в этом сюжете: Для получения Курил японцам нужны беспорядки в России