Парламент, независимый от Украины: в Верховной раде больше нет коалиции

Киев, , 11:40 — REGNUM В пятницу, 17 мая, на заседании фракции «Народный фронт» парламента Украины было принято единогласное решение о выходе из правящей коалиции. Спикер Верховной рады Андрей Парубий уже успел заявить, что прежней коалиции больше не существует, и теперь депутатам нужно собирать новую.

И нет на Украине ни одного человека, который не знал бы, что фактически эта коалиция не существует еще с 2016 года, что большинства у нее нет и что ситуативное большинство для решения того или иного конкретного вопроса интересанты собирали (чтобы не сказать «докупали») по каждому вопросу отдельно.

Но все это время и депутаты, и президент страны делали вид, что коалиция есть, а проблемы нет, потому что им было проще собирать ситуативное большинство, чем формировать новую коалицию или тем более идти на новые выборы, где майданные партии получили бы куда меньше. Теперь они перестали делать вид, потому что теперь это стало выгодно.

Советники избранного президента страны Владимира Зеленского ранее заявили, что он собирается распустить парламент. Это решение со всех сторон логично: зачем полгода работать с оппозиционно настроенными депутатами, с парламентом, в котором нет коалиции, и без своей фракции. Сейчас у Зеленского высокий рейтинг, его нужно конвертировать в крупную фракцию.

Но запутанное украинское законодательство теперь, после заявления о формальном распаде коалиции, затрудняет проведение досрочных выборов. Депутатам должен быть выделен месяц на формирование новой коалиции, а потом распускать парламент будет уже нельзя, потому что до очередных выборов останется совсем недолго. Хотя Зеленский все равно может настоять на своем — и обсуждать с парламентом его роспуск в суде.

Все это сравнительно честное жульничество со стороны депутатов было вполне предсказуемым (и прогнозировалось украинскими наблюдателями). Остается только вопрос о том, чьи интересы преследовали во всей этой истории депутаты: свои или граждан.

Многим наблюдателям, живущим за пределами Украины, кажется интересным наблюдать за ее политической жизнью. Кажется, что там она настоящая. Политические дискуссии проходят в виде драк и скандирования, депутаты идеологически переобуваются прямо во время выступления с трибуны, повсюду висят плакаты, и все друг к другу в оппозиции.

Но страна все это время находится где-то в параллельной депутатам реальности. Там граждане заняты нехваткой рабочих мест, низкими зарплатами, высокими коммунальными платежами, все новыми социальными проблемами, искусственно созданными властью, разрушающейся инфраструктурой.

А депутаты считают, что опускаться до всех этих мещанских вопросов ниже их достоинства. То ли дело ситуативные коалиции, взаимные обвинения, лоббистские законопроекты, обвинения в зраде, переходы из фракции во фракцию, внезапные политические прозрения.

Вместо того чтобы скучно изучать многочисленные документы, разрабатывать поправки, читать технические и юридические регламенты и отчитывать перед избирателями, — они голосуют по одному вопросу столько раз, сколько нужно, чтобы его принять, а их спикер подписывает законы, в которых написано не то же самое, что было написано после второго чтения.

Такая тенденция появилась еще до майдана, а после него стала доминирующей. Может казаться, что наблюдать за всем этим забавно, но стране это не приносит ничего хорошего. Украинские депутаты, как и все украинские политики, живут в собственном мире, по собственным законам и преследуют собственные цели. Они совершенно независимы от собственной страны.