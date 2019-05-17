Пятница, 17 Мая 2019 года
12:35:06 МСК

В Раду внесли постановления об увольнении первых лиц Украины

Политика

Депутат Рады Виталий Куприй зарегистрировал постановления

В Раду внесли постановления об увольнении первых лиц Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины. Рада

Киев, 17 мая 2019, 11:39 — REGNUM  Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте проект постановления об увольнении первых лиц страны, сообщается на сайте Рады.

Так, депутат зарегистрировал проекты постановлений об увольнении министра обороны страны Павла Полторака, главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко, министра иностранных дел Павла Климкина и главы Нацбанка Якова Смолия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избранного президента Украины Владимира Зеленского лишили возможности распустить парламент досрочно, поскольку фракция «Народный фронт» выйдет из состава коалиции.

Читайте также: Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить