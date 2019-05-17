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В Бурунди намерены арестовать активы эмигрировавших оппозиционеров

Политика

Постановление касается 32 политиков, активистов по защите прав человека и журналистов, проживающих за границей

Бужумбура, 17 мая 2019, 11:49 — REGNUM  Верховный суд Бурунди дал распоряжение об аресте активов, принадлежащих оппозиционным активистам, находящимся в эмиграции. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства Бурунди.

Постановление суда касается 32 политиков, активистов по защите прав человека и журналистов, проживающих за границей, сообщил генеральный прокурор и глава Верховного суда.

«Это люди, которых режим Пьера Нкурунзинзы хотел убить. Большинство из них сейчас свободны и продолжают рассказывать о преступлениях режима», — сообщил один из эмигрировавших политиков Витал Ншимиримана в социальной сети Twitter, имея в виду пострадавших от постановления.

Напомним, в 2015 году президент Бурунди Пьер Нкурунзинза был выбран на третий срок, что вызвало протесты оппозиции. Нкурунзинза находится у власти с 2005 года.

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