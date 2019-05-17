Глава МИД Индонезии возглавит заседание СБ ООН по Ближнему Востоку

Джакарта, , 11:21 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди будет председательствовать на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации на Ближнем Востоке в Нью-Йорке 22 мая 2019 года, сообщает Antaranews.

«Председательство Индонезии прямо демонстрирует, насколько серьезно государство относится к вопросу о мире на Ближнем Востоке, особенно в Палестине», — заявил представитель МИД Индонезии Хари Прабово в Джакарте.

Издание отмечает, что на встрече будут обсуждаться два доклада, а именно отчет специального посланника Генерального секретаря ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке Николая Младенова и доклад Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ожидается, что на заседании СБ ООН также будет обсуждаться текущая ситуация в Сирии, связанная с ростом напряженности в Идлибе и положение в Йемене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия выдвинула свою кандидатуру в качестве члена совета по правам человека ООН на период 2020—2022 годов.

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