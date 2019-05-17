Украинское государство уничтожили ещё в 2014 году — эксперт

Москва, , 11:14 — REGNUM Утверждения о скором коллапсе украинского государства не совсем верны, поскольку Украина была уничтожена в ходе государственного переворота 2014 года, заявил политолог Ростислав Ищенко, сообщило 16 мая издание Украина.ру.

В качестве примера Ищенко привёл похищение украинского режиссёра и политзаключённого Олега Сагана, обвиняемого в сепаратизме. 11 мая 2019 года неизвестные похитили его из зала суда и увезли в неизвестном направлении.

Позже адвокат обвиняемого Валентин Рыбин рассказал изданию Strana.ua, что ему удалось сорвать маску с одного из неизвестных, препятствовавших доставке Сагана в больницу — им оказался «следователь Крымского СБУ» Сергей Нигалатий.

«Когда государство вроде бы существует, а репрессии на основании своего понимания действительности осуществляют непонятные маргиналы в масках, то тогда человек существует как в диком лесу — выйти на улицу без автомата страшно, потому что тебя могут убить, и ты не знаешь за что», — подытожил Ищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук предложил арестовать инакомыслящих граждан Украины, находящихся на территории страны, и обменять их на других граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах.

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