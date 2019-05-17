Зеленский собирается распустить Раду: что за этим последует

Киев, , 11:10 — REGNUM В нынешней ситуации распустить парламент Украины — логичный шаг для Владимира Зеленского, однако на новых выборах, когда бы они не состоялись, Зеленского ждет разочарование, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 17 мая, комментируя заявления советников избранного президента Украины.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Разумков, советник Зеленского по политическим вопросам, заявил, что Зеленский инициирует роспуск парламента и проведение досрочных выборов.

Одновременно с этим фракция «Народный фронт» сообщила о формальном выходе из коалиции, и ее депутаты отмечают, что Конституция обязывает предоставить 30 дней для формирования новой коалиции, и если этот срок будет использован полностью, 17 июня у Зеленского уже не будет права распускать парламент досрочно.

«Роспуск Верховной рады — логичный для Владимира Зеленского шаг. В предстоящие месяцы политическое пространство Украины будет активно меняться. Эти изменения не будут иметь кардинального характера, но они будут существенными. Зеленскому и его партии важно использовать рост своей популярности по итогам выборов президента Украины.

Думаю, однако, что Зеленского и его сторонников ждут разочарования. Те, кто голосовал за него как президента из протестных соображений, на парламентских выборах его партию не поддержат. Многие из тех, кто искренне поверил, что его политическая программа составляет реальную альтернативу тупиковому курсу Петра Порошенко, тоже уже имели возможность серьёзно усомниться в этом. В вопросах принципиального для будущего Украины свойства избранный президент, во всяком случае пока, никакой альтернативы не предлагает. И вряд ли предложит.

По итогам досрочных парламентских выборов, если Зеленскому все же удастся их организовать, политическое пространство на Украине радикализуется. И это тем более будет так, если выборы пройдут в плановом порядке в октябре. Зеленскому не суждено укрепить центр. Он либо действительно, как ему предлагалось ранее, прямо «присягнёт националистам», либо будет делать вид, что «балансирует» между ними и сторонниками более разумного подхода к отношениям с Россией и русскими.

Это, однако, будет фикцией: с учётом того, какие силы стоят за ним и его кампанией, это будет «баланс» в сторону прозападного шовинистического реваншизма», — отметил Михаил Демурин.