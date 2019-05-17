Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Киев, , 11:06 — REGNUM Фракция «Народный фронт» в Верховной раде Украины заявила о выходе из состава коалиции, заявил 17 мая лидер партии Максим Бурбак.

«Нужно формировать новую коалицию с новой повесткой дня, именно поэтому мы заявляем о выходе из большинства», — заявил Бурбак.

Таким образом, избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно.

Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.

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