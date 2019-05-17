Демократы вовсе не «ковыряют в зубах», а работают — конгрессмен Мадлен Дин

Вашингтон, , 10:54 — REGNUM У членов Конгресса от Демократической партии действительно много дел, считает конгрессмен Мадлен Дин в противовес критикам, обвиняющих демократов в бездействии. Об этом она заявила в интервью MSNBC 16 мая.

По ее словам, дело обстоит не так, что Конгресс «жует жвачку и ковыряет в зубах».

«Это важно и это наша конституционная обязанность — осуществлять надзор за президентской администрацией. Которая самая коррумпированная, коварная, сеющая распри и жестокая администрация, которую я видела за всю жизнь», — говорит законодатель.

Она также подчеркивает несправедливость обвинений демократов в бездействии, напоминая, что демократы Палаты представителей действительно предлагают законопроекты, в том числе о контроле за оружием, о здравоохранении — все это демократы делают, плюс ведут работу по округам, от которых избирались.

«И мы не будем уклоняться от нашей обязанности надзора за этой коррумпированной администрацией», — уверяет Дин.

Отметим, членов Демпартии в Конгрессе нередко обвиняют в бездействии их противники. К примеру, заявления Дин сделаны на фоне того, как конгрессмен Дэн Креншоу критикует публичное чтение демократами доклада Мюллера: по мнению республиканца, это акция — саботаж, которой демократы лишний раз подтверждают, что не намерены заниматься реальной работой.