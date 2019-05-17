Грузия: Саакашвили – президент эмигрантов

Тбилиси, , 10:47 — REGNUM Михаил Саакашвили чуть ли не президент эмигрантов и вернется в Грузию вместе с теми 2 миллионами человек, которые покинули страну в условиях нынешних властей. Об этом заявила супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на встрече с избирателями в поселке Ганмухури Зугдидского района. На предстоящих 19 мая досрочных выборах в местные органы власти она баллотируется на пост мэра Зугдиди.

По ее словам, Михаил Саакашвили готовится к возвращению, проводит регулярные встречи в разных странах, на которые с воодушевленными лицами ходят грузинские эмигранты.

«Вы знаете, что мой муж чуть ли не президент эмигрантов. Два миллиона человек покинули Грузию, и сейчас эти люди с воодушевленными лицами ходят на встречи с надеждой, что Миша вместе с ними вернется домой», — сформулировала Сандра Руловс цели и задачи своего супруга.

Она уверена в своей победе и утверждает, что после выборов олигарх Бидзина Иванишвили «не будет спать всю ночь и будет очень нервничать», потому что именно с Зугдиди партия Саакашвили «Единое национальное движение» начнет свое победное возвращение к власти.

«Я действительно чувствую, что наша команда уже победила. Зугдиди будет без Иванишвили. Если мы сумеем победить режим Иванишвили здесь, это станет началом его конца. Я обещаю вам, что 19 мая Иванишвили будет не до сна, он будет нервничать всю ночь», — подчеркнула Сандра Руловс, видеозапись выступления которой в Ганмухури опубликована на странице ЕНД в соцсети Facebook.

Как известно, 19 мая в Грузии проводятся промежуточные выборы в парламент и внеочередные местные выборы, в ходе которых население выберет мажоритарного депутата от Мтацминдского избирательного округа вместо занявшей пост президента Саломе Зурабишвили, а также уволенных за истекший период мэров и членов местных собраний. В числе вакантных выборных мест и пост мэра Зугдиди в регионе Самегрело, который Михаил Саакашвили и его соратники считают опорной точкой для своей борьбы с нынешним правительством Грузии.