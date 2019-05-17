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Лидер ХДС о своих канцлерских амбициях: не хочу «подпиливать стул Меркель»

Политика

Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила надежду, что действующее правительство ФРГ доработает свой законодательный период без кризисов

Берлин, 17 мая 2019, 10:50 — REGNUM  В последние дни появилось много спекуляций вокруг предполагаемого досрочного ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Председатель партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью европейским газетам сообщила, что у нее нет сиюминутных канцлерских амбиций. Об этом пишет газета Die Welt 17 мая.

«Я не встаю каждое утро с пилой в руках, чтобы пойти в канцелярию и подпилить там стул Ангелы Меркель, — заявила она перед журналистами.- Я не обучена работе с такими инструментами, это не мой подход к политике».

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что надеется на стабильный законодательный период и выступает против искусственно спровоцированных правительственных кризисов с целью организации досрочных парламентских выборов.

Европейская пресса публикует предположения, что после выборов в Европейский парламент Меркель может досрочно покинуть пост канцлера и в будущем стать председателем Европейского совета. Напомним, Крамп-Карренбауэр в декабре 2018 года заменила Меркель на посту председателя ХДС. Ангела Меркель возглавляла эту партию в течение 18 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: N-tv: вот почему Меркель должна срочно менять работу и уезжать в Брюссель

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Политическая жизнь Германии
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