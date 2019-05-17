Олимпиада-2032: вице-президент Индонезии встретился с главой МОК

Лозанна, Швейцария, , 10:42 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла провел встречу с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, чтобы ещё раз выразить готовность Индонезии провести Олимпийские игры в 2032 году, сообщает Antaranews.

«Я уверен, что Индонезия станет одним из сильных кандидатов, желающих провести Олимпиаду в 2032 году», — заявил Юсуф Калла во время встречи с Томасом Бахом в музее Международного олимпийского комитета, расположенном в Лозанне (Швейцария).

По словам вице-президента, Индонезия хочет вести диалог с МОК через индонезийский национальный Олимпийский комитет, чтобы обсудить дальнейшие шаги, которые могут быть предприняты для подготовки к спортивному чемпионату.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия вызвалась принять у себя Олимпиаду 2032 года. Об этом глава государства Джоко Видодо написал в письме от 20 сентября 2018 года, адресованном главе Международного олимпийского комитета. Желание провести Олимпиаду в 2032 году также выразили Индия, Германия, Австралия, Южная Корея и КНДР.

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