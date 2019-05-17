Врио губернатора Республики Алтай: «За нами только Тува»

Горно-Алтайск, , 10:45 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин принял участие в работе очередной сессии Государственного собрания — Эл Курултай, где выступил с отчетом о деятельности правительства региона за 2018 год, обозначив основные проблемы и приоритеты развития региона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, по сути новому главе пришлось отчитываться за дела предыдущего руководителя — Александра Бердникова, поскольку назначение Хорохордина состоялось чуть более месяца назад. Несмотря на это, врио губернатора сделал несколько серьёзных заявлений.

По оценке Олега Хорохордина, несмотря на ряд достижений, республика продолжает развиваться по инерционному сценарию, что не позволяет существенно повысить уровень жизни населения.

«Как вы знаете, в стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года, принятой в 2018 году и вами одобренной, предусмотрены и другие сценарии — интенсивные и инновационные, но наша общая цель — перевести экономику на такой сценарий развития, который приведёт к качественным изменениям жизни населения. Именно эту цель поставил передо мной Владимир Путин, назначая на должность врио главы Республики Алтай. Президент поручил мне внимательно изучить ситуацию в регионе, к которому у него особое отношение, вы знаете. Поручил разработать и принять все возможные меры для существенного улучшения условий и качества жизни живущих здесь людей», — заявил врио губернатора Олег Хорохордин.

По его мнению, несправедливо, что в Республике Алтай, столь щедро одарённой природными богатствами, люди порой не живут, а выживают.

«Я уже отметил, что по показателям благополучия населения — доходам, заработной плате, уровню безработицы, числу граждан, проживающих за чертой бедности — Республика Алтай находится в самом хвосте рейтинга регионов России. За нами только Тува», — подчеркнул Олег Хорохордин.

Он пообещал работать над изменением этой ситуации и вести постоянный диалог с жителями республики.

«Постоянный диалог и максимальная открытость и в дальнейшем будут безусловным приоритетом в моей работе. Отмечу, что общие для всего населения болевые точки уже понятны. Прежде всего, это высокий уровень безработицы — один из самых высоких в России. Во многом это связано с самой высокой в стране долей сельского населения — 70 процентов. Известно, что в Горно-Алтайске и ближайшем к нему Майминском районе ситуация с занятостью более благоприятная. Здесь достаточно успешно развиваются малое предпринимательство, сфера услуг и торговля. Значит, нужно принимать дополнительные меры, чтобы обеспечить рабочие места для сельских жителей», — отметил врио губернатора.

Он особо отметил важность решения проблем сельского хозяйства.

«Республика всегда гордилась размерами государственной поддержки сельского хозяйства. Но очевидно, что господдержка не привела к желаемым результатам. Ведь её главный результат — это повышение уровня жизни населения. Если население осталось бедным и безработным, значит, поддержка не достигла своей цели. Почему так произошло — не готов сейчас сказать», — заключил Олег Хорохордин.

Напомним, врио губернатора Республики Алтай уроженец соседнего Алтайского края Олег Хорохордин стал в конце марта 2019 года, после добровольной отставки Александра Бердникова, руководившего региона почти 13 лет. Хорохордин — участник второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначен врио главы Республики Алтай