«В любой момент»: Турция заявила о готовности принять российские С-400

Анкара, , 10:31 — REGNUM Турция готова принять российские ракетные комплексы С-400 в любой момент, заявил министр иностранных дел этой страны Мевлют Чавушоглу.

«Как только Россия будет готова их поставить нам, мы примем. В любой момент», — сказал Чавушоглу журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты продолжают давить на Турцию, пытаясь заставить её отказаться от закупки российских систем ПВО.

Ранее Мевлют Чавушоглу заявил, что никакой «заморозки» сделки по покупке комплексов С-400 нет. По его словам, откладывать сделку Турция не собирается и поставки российских зенитно-ракетных комплексов будут проходить по плану.

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