Экологи рассказали, что может уничтожить Байкал

Париж, , 10:49 — REGNUM Озеро Байкал на сегодняшний день — это один из примеров негативного воздействия объектов водохозяйственной инфраструктуры, в том числе гидроэлектростанций, на участки Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта информации приведена в докладе экологической коалиции «Реки без границ», представленном 16 мая на Международном конгрессе гидроэнергетики в Париже.

Как сообщили ИА REGNUM в экокоалиции, ссылаясь на отчёты Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО, как минимум 30 участков Всемирного наследия за последние пять лет оказались под негативным воздействием гидроэлектростанций или других объектов водохозяйственной инфраструктуры — непосредственно или потенциально. Как правило, такое воздействие является пагубным и необратимым, так как после строительства ГЭС наступает период активного промышленного освоения региона, подчёркивают экологи.

По имеющимся у экологического сообщества данным, 30% всех участков Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, находящихся в списке «Объекты Всемирного наследия под угрозой», оказались в нём именно по вине гидроэнергетиков. В то же время в докладе экокоалиции «Реки без границ» подчёркивается, что речь должна идти не о 30, а как минимум о 50 участках Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые входят в сферу потенциального негативного воздействия гидроэлектростанций и других объектов водохозяйственной инфраструктуры.

По словам международного координатора экологической коалиции Евгения Симонова, сейчас главный вопрос заключается в том, разделит ли Байкал «печальную участь других уникальных объектов Всемирного природного наследия, загубленных ГЭС в разных частях мира».

"Российские власти до сих пор пытаются манипулировать цифрами и фактами, отказываясь предпринимать немедленные действия для охраны Байкала от негативного влияния ГЭС, а монгольские гидростроители продолжают вынашивать планы перегородить своими плотинами три ключевые реки в бассейне Селенги — крупнейшего притока Байкала», — отметил Симонов.

Выступая в Париже, он призвал представителей отрасли не трогать оставшиеся свободно текущие реки, естественные пресноводные экосистемы и связанные с ними объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также эколог призывает минимизировать воздействие плотин и ГЭС на уже затронутые ими участки Всемирного наследия.

При этом, как уточняет российский координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов, в представленном в Париже докладе речь идёт только о всемирно признанных объектах наследия. Если же обращаться к воздействию ГЭС на историческое и культурное наследие регионального значения, по словам Колотова, «ситуация и вовсе будет выглядеть катастрофической».

"Так, при достройке последней на данный момент крупной гидроэлектростанции в Красноярском крае — Богучанской ГЭС — волевым решением российского правительства за несколько дней до начала затопления ложа водохранилища около 40 уникальных археологических памятников истории и культуры регионального значения в границах зоны затопления были просто исключены из реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации и, соответственно, затоплены», — заявил Александр Колотов.

Что же касается Байкала, как уже сообщало ИА REGNUM, Монголия, желая обрести энергетическую независимость, вынашивает планы строительства ГЭС в бассейне реки Селенги, питающей уникальное озеро. К этой инициативе, как показали проведённые в 2017 году общественные слушания в Иркутской области и Бурятии, сибирские экологи и местные жители относятся негативно. Они считают, что монгольские ГЭС уничтожат Байкал.

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Между тем ранее член Монголо-Российской совместной комиссии по трансграничным водам и совместной рабочей группы учёных Гэндэнсурэнгийн Ёндонгомбо заявил, что пока «рано говорить о каком-то строительстве и рано говорить о каких-то воздействиях». По его словам, на 2019 год запланировано начало исследований по воздействию гидротехнических сооружений на бассейн реки Селенги и по влиянию Эгийнской ГЭС на биологическое разнообразие. Работы закончатся примерно к началу 2021 года.

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Однако экологи, в частности представители экокоалиции «Реки без границ», убеждены, что монгольские гидростроители приложат все усилия, чтобы перегородить своими плотинами три ключевые реки в бассейне Селенги.