Парламент Иракского Курдистана намерен помочь езидам, пострадавшим от ИГИЛ*

Эрбиль, Ирак, , 10:33 — REGNUM Демократическая партия Курдистана (ДПК) представит законопроект относительно выплат компенсаций курдам-езидам, пострадавшим от деятельности террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает Bas News, сообщила депутат от фракции ДПК Лиза Фалакаддин.

По ее словам, она лично готова принять участие в подготовке указанного законопроекта, который должен предусматривать государственную поддержку семьям убитых езидов, включающую ежемесячные платежи.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация. деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на место компактного проживания курдов-езидов в Синджаре в 2014 году, в результате чего были похищены свыше 6 тыс. человек, сотни человек были убиты, тысячи превратились в беженцев.

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