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Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Политика

Роспуск Рады отсрочен ещё на месяц

Киев, 17 мая 2019, 10:22 — REGNUM  Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».

Этот шаг означает, что у депутатов есть 30 дней, чтобы создать новую коалицию, в противном случае должны быть проведены досрочные выборы в Верховную раду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник избранного президента Украины Владимира Зеленского заявил, что новый глава государства намерен инициировать роспуск Верховной рады. Таким образом, парламент обеспечил себе ещё месяц работы.

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Верховная рада Украины VIII созыва
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