Российские паспорта – Донбассу: долго и не для всех

Юрий Ковальчук, , 10:01 — REGNUM

Первоначальное ликование населения ЛДНР по поводу предстоящей выдачи российских паспортов с началом процесса паспортизации переросло в напряженную озабоченность. В апреле по социальным сетям пронесся шквал дезинформации — создавалось впечатление, что о том, какие документы понадобятся для получения заветного российского паспорта и как все это будет происходить, не знают даже сами сотрудники Республиканской миграционной службы. Сейчас, слава богу, более или менее разобрались — отдельным счастливчикам даже удалось сдать весь пакет документов. Тем не менее остается множество нерешенных вопросов.

Ажиотаж среди населения безумный — люди, годами манкировавшие получением республиканских документов, сейчас бросились штурмовать паспортные столы. Стоять в очереди приходится по несколько дней. Люди, пользуясь отменой комендантского часа в праздничные дни, ночевали под отделениями миграционной службы. Теперь пытаются прийти с рассветом, чтобы не пропустить свое место. Ситуация сильно напоминает бойню в отделениях ФМС в Крыму весной — летом 2014 года.

На КПВВ тоже аврал — с украинской стороны в республики ЛДНР потянулись караваны автомобилей. Ради российского паспорта в Новороссию возвращаются даже те, кто принципиально или вынужденно покинул ее еще в самом начале войны. Все это создает заторы на пропускных пунктах, а также дополнительную нагрузку на сотрудников миграционной службы и силовые структуры, которым предстоит проверить — кто действительно имеет право на получение республиканского паспорта.

Пока не совсем понятно, существует ли отработанный механизм, который позволит отсеять тех, кто действительно проживает в Новороссии (или хотя бы покинул ЛДНР относительно недавно), от тех, кто может похвастаться разве что местной пропиской. Многократно вырастают риски проникновения на территорию ЛДНР, а потом, возможно, и в Россию представителей украинских экстремистских организаций и так называемых добровольческих батальонов. Не стоит забывать, что в составе батальонов «Айдар», «Азов», «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и т. д. воевало немало бывших жителей Донецка и Луганска.

Судя по всему, процесс паспортизации затянется надолго (тем более учитывая, что каждый пакет документов на протяжении трех месяцев будет проверять ФМС РФ). По информации на ноябрь 2018 года, паспорт ДНР получило около 250 тыс. человек; в январе 2018 миграционная служба ЛНР отчитывалась о выдаче 150 тыс. республиканских паспортов. Осенью 2018 года в Донецке и Луганске добровольно-принудительно заставили получить местные документы всех военнослужащих и сотрудников госсектора. Тем не менее это относительно небольшой процент жителей республик, суммарное население которых, по официальным данным, превышает 3,5 млн человек.

В пунктах приема документов для получения российских паспортов бушуют нешуточные страсти. Несмотря на то, что власти уже несколько раз публиковали официальные разъяснения по поводу необходимого пакета документов, люди, привыкшие черпать информацию из самых неожиданных источников, зачастую импровизируют. В итоге перед изможденными чиновниками разыгрываются драмы с инфарктами и всенепременным обвинением сотрудников миграционной службы в некомпетентности и коррупции.

Даже несмотря на относительно несложные процедуры, в день миграционная служба успевает обработать всего 20−40 заявлений. 16 мая в ДНР отчитались о том, что с 3 мая (начало приема заявлений) чиновники успели оформить 2107 пакетов документов. Впрочем, вполне вероятно, что речь идет в первую очередь не о рядовых гражданах, а о госслужащих и военных. Не говоря уже о том, что официальные органы ЛДНР вообще любят излишне оптимистичные отчеты. В целом есть подозрение, что вся процедура получения российских паспортов растянется весьма надолго, а нормально подать заявление можно будет разве что осенью.

Впрочем, многим жителям ЛДНР, несмотря на их лояльность Новороссии, причастность к организации референдума в 2014 году, участие в ополчении первой волны или другие благоприятные факторы, получение российских документов не светит. Проблема в том, что необходимый для подачи заявления пакет документов включает наличие украинского паспорта и свидетельства о рождении.

Во время активных боевых действий 2014−2015 годов огромное количество людей потеряло не то что бумаги, а вообще всё и спасалось из-под обстрелов в одном исподнем. У многих документы пришли в полную негодность. Кто-то преднамеренно сжег ненавистный украинский паспорт после получения республиканского. Восстановить украинские документы можно только на подконтрольной Киеву территории, что для большинства так или иначе причастных к становлению и жизни Новороссии лиц чревато тюремным заключением и пытками.

Возникает несколько некрасивая ситуация, когда люди с пропиской в ЛДНР, которые все это время жили и работали на Украине, а в республики наведывались от случая к случаю, имеют куда более реальный шанс получить российский паспорт, чем идейные сторонники России и ЛДНР, в том числе ополченцы, рисковавшие жизнью и здоровьем (часто это самое здоровье потерявшие).

На этом фоне даже такие нюансы, как необходимость платить за российский паспорт пошлину в размере больше средней пенсии (около 4 тыс. рублей) и отсутствие в паспорте российской прописки кажутся несущественными.

Бесспорно, сам факт того, что лед тронулся и в обозримом будущем жители ЛНР и ДНР, наконец, получат российские паспорта, не может не радовать. Хочется верить, что постепенно все трудности процесса будут преодолены, а позорное требование наличия украинских документов пересмотрено. Это бесспорный повод для радости. Жаль только, что начальная стадия процесса паспортизации, как это всегда бывает в республиках, происходит не слишком гладко. Впрочем, на этот раз во многом виноваты сами жители республик, которые годами не удосуживались оформить республиканский паспорт или предпочитают верить интернет-оракулам, а не разъяснениям официальных органов.