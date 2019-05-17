Глава Искитима заработал меньше главы Оби — почти на полмиллиона

Искитим, Новосибирская область, , 09:59 — REGNUM Глава города Искитим Сергей Завражин задекларировал доход за 2018 год — 1,484 млн рублей. Годом ранее он сообщал о доходе в 1,264 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В собственности у Сергея Завражина два земельных участка (694 и 714 кв.м.), квартира (31,1 кв.м.) м и легковой автомобиль Mazda CX-5. В пользовании у него — квартира (54,9 кв.м.), садовый домик (60 кв.м.), жилой дом (155,5 кв.м.) и земельный участок (1200 кв.м.).

Супруга главы Искитима за 2018 года заработала 136,6 тыс. рублей (124,836 тыс. рублей). В собственности у неё — земельный участок (1 200 к.м.), жилой дом (155,5 кв.м.) и легковой автомобиль Hyundai Solaris.

Исходя из данных декларации, глава Искитима увеличил свой годовой доход на 220,4 тыс. рублей, его супруга — почти на 12 тыс. рублей.

Отметим, что Сергей Завражин заработал в 2018 году почти на 460 тысяч рублей меньше, чем глава города Обь Александр Мозжерин, чей доход за прошлый год составил 1,950 тыс. рублей.

Город Искитим является административным центром Искитимского района Новосибирской области. Численность населения составляет чуть более 57 тыс. человек. Численность населения города Обь — чуть более 29 тыс. человек.

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