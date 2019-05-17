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Интернет-платформы «подводят своих пользователей» — Трюдо

Политика

Если не могут справиться сами, то поможет государство

Интернет-платформы «подводят своих пользователей» — Трюдо
Colin
Сети

Оттава, 17 мая 2019, 10:09 — REGNUM  Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что усилия по регулированию социальных сетей в стране будут включать финансовые санкции для он-лайн платформ не способных сопротивляться дезинформации, сообщает 17 мая Reuters.

«Платформы подводят своих пользователей. И они подводят наших граждан. Если они не будут бороться с дезинформацией, мы будем привлекать их к финансовой ответственности», — подчеркнул Трюдо, выступая на конференции VivaTech в Париже.

Конференция была организована по предложению премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, в связи с террористическим актом в городе Крайстчерч, где подозреваемый в преступлении транслировал расстрел прихожан двух мечетей в прямом эфире.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН посетил пострадавшие от теракта мечети в Крайстчерче

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