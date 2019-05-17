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Байден рассказал, что сделает первым делом, если станет президентом

Политика

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Байден рассказал, что сделает первым делом, если станет президентом
Marc Nozell
Джо Байден

Вашингтон, 17 мая 2019, 10:01 — REGNUM  В случае своей победы на выборах президента США в 2020 году Джо Байден пообещал: первым делом он отменит введенные Дональдом Трампом налоговые льготы для крупного бизнеса. Об этом он заявил, выступая на митинге в Южной Каролине. Видеозапись выступления выложена на сайте организации Americans for tax reform (Американцы за налоговую реформу).

Проблема в том, считают в организации, что в этом случае отмена налоговых льгот будет означать рост налогов для простых граждан. По ее данным, семья из четырех человек с доходом $73 000 будет платить на $2000 больше налогов, а единственный родитель с доходом $41 000 — больше на $1300, и это только малая часть негативных последствий. Похожая критическая позиция в отношении слов Байдена высказана на страницах крупных изданий, включая New Yorl Times и Washington Post, а конгрессмен Кевин Брэйди предложил припомнить, какой была байденовская экономика (он был вице президентом в 2009—2017 гг.):

«Высокие налоги, худшее восстановление экономики после Второй мировой войны, американские работники и комании переезжали за границу, американцы теряли надежду и выпадали из рабочей силы».

Свое сообщение в твиттере конгрессмен снабдил хештегом «Старые плохие дни».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп, согласно опросам, имеет преимущество в ключевых штатах на будущих выборах 2020 года. В потенциальном поединке с Байденом Трамп с крайне небольшим запасом лидировал во Флориде 48% против 44%; в Айове 49% — 44%; в Техасе 49% — 42%; и в Висконсине 46% — 42%. Однако Байден превзошел Трампа в Мичигане на 45% — 42%, а в Пенсильвании, где бывший вице-президент начал свою кампанию, его преимущество над Трампом составило 1%: 46% против 45%.

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