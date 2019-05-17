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Венгрия попросила помощи у США в поиске альтернативы российскому топливу

Политика

На румынском участке Черного моря

Венгрия попросила помощи у США в поиске альтернативы российскому топливу
А. П. Зырянов. Индустриальный пейзаж

Москва, 17 мая 2019, 10:10 — REGNUM  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил после встречи с президентом США Дональдом Трампом, что обсудил с ним вопрос о совместной разработке залежей природного газа в Черном море. Об этом 17 мая сообщает Reuters.

Орбан попросил Трампа помочь начать добычу природного газа на румынском участке Черного моря, который должен стать альтернативой российскому топливу.

Также, в ходе встречи Орбан и Трамп обсудили вопрос о приобретении ракет ПВО средней дальности для обеспечения безопасности страны.

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Внешняя политика Венгрии
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