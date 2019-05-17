Венгрия попросила помощи у США в поиске альтернативы российскому топливу

Москва, , 10:10 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил после встречи с президентом США Дональдом Трампом, что обсудил с ним вопрос о совместной разработке залежей природного газа в Черном море. Об этом 17 мая сообщает Reuters.

Орбан попросил Трампа помочь начать добычу природного газа на румынском участке Черного моря, который должен стать альтернативой российскому топливу.

Также, в ходе встречи Орбан и Трамп обсудили вопрос о приобретении ракет ПВО средней дальности для обеспечения безопасности страны.

Читайте также: США призвали Венгрию решать спор с Украиной без НАТО