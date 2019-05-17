Власти Турции сняли запрет на посещение в тюрьме лидера РПК

Анкара, , 09:48 — REGNUM Власти Турции приняли решение о снятии запрета на посещение в тюрьме лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, сообщает 17 мая Kurdistan.ru.

Теперь, впервые с 2011 года, курдского лидера смогут на регулярной основе навещать адвокаты, а также члены его семьи.

Юристы, представляющие интересы Оджалана, жаловались, что сотни их запросов на встречу с заключенным отклонялись руководством тюрьмы. Однако 2 мая 2019 года им все-таки удалось к нему попасть. Теперь запрет полностью отменен.

Напомним, Абдулла Оджалан был арестован правоохранительными органами Турции в 1999 году, он был приговорен к смертной казни, которая в связи с мораторием была заменена пожизненным заключением, которое он отбывает на острове Имрали.

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