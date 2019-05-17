Рада отсрочила введение штрафов за нерастаможенные авто до конца августа

Киев, , 09:47 — REGNUM Вступление в силу закона Украины о штрафах за нерастаможенные автомобили отложено до 24 августа, сообщил 16 мая телеканал «Громадське».

"Отсрочить начало срока действия закона 2612, который собой должен начать процедуру по привлечению к ответственности и наложение штрафов за использование автомобилей в иностранной регистрации с нарушением таможенного режима. Он должен был вступить в силу 24 мая. Теперь он вступит в силу 24 августа 2019 года», — такое решение приняла глава комитета Рады по вопросам налоговой политики Нина Южанина.

Таким образом парламент пошёл на уступки протестующим, которые требовали продлить срок регистрации автомобилей, ввезённых из-за границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая под Верховной радой прошёл митинг владельцев нерастаможенных автомобилей, которые потребовали отложить введение штрафов.

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