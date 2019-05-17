Пенсионный фонд России оцифровал 100% трудовых книжек жителей страны

Москва, , 09:32 — REGNUM Все сведения о трудовой деятельности, проживающих на территории России жителей, оцифровал Пенсионный фонд России (ПФР). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ПФР.

«ПФР оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян», — пишет газета.

При этом журналисты издания отмечают, что закон о введении цифровых трудовых книжек на территории страны пока не принят.

В министерстве труда и социальной защиты (Минтруд) РФ уточнили, что законопроект, находящийся на рассмотрении правительства РФ, планируют внести в нижнюю палату парламента РФ до завершения весенней сессии. Таким образом, документ может вступить в силу уже с января 2020 года.

По мнению экспертов, жителям РФ пока не стоит спешить с отказом от бумажных трудовых, так как не все предприятия малого бизнеса готовы к работе с цифровыми трудовыми книжками.

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Как передавало ИА REGNUM, 28 июня 2018 г. премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил журналистам, что электронные трудовые книжки в России появятся уже в 2020 году. По его словам, правительство РФ активно прорабатывает механизм запуска системы электронных трудовых книжек.

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