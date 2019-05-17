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Эрдоган: мы «нейтрализовали» 400 особо опасных террористов

Политика

За прошедшие два с половиной года

Эрдоган: мы «нейтрализовали» 400 особо опасных террористов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реджеп Эрдоган

Анкара, 17 мая 2019, 09:33 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что за последние два с половиной года было «нейтрализовано» свыше 400 особо опасных террористов, сообщает 17 мая Anadolu Ajansi.

«Только за два с половиной года мы обезвредили 420 высокопоставленных террористов, в том числе 16, относящихся к самой высшей категории, маркируемой красным цветом», — отметил Эрдоган, выступая перед правоохранительными органами в Стамбуле.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими властями в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Среди террористических организаций, помимо ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Турции числятся также ФЕТО, члены которой обвиняются в попытке военного переворота в июле 2016 года, а также повстанцы из Рабочей партии Курдистана.

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Попытка военного переворота в Турции
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