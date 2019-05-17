Глава Оби стал зарабатывать больше, у супруги — по-прежнему ни рубля

Обь, Новосибирская область, , 09:26 — REGNUM Глава города Обь Новосибирской области Александр Мозжерин за 2018 год заработал 1,950 млн рублей. Для сравнения, за 2017 год его доход составлял 1,539 млн рублей. Таковы данные официального отчёта о доходах, опубликованного на сайте городской администрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В индивидуальной собственности Александра Мозжерина два земельных участка (500 и 2000 кв. м.), жилой дом (33,8 кв.м.) и две квартиры (65,1 и 134,5 кв.м.). Кроме того у главы Оби есть автомобиль Toyota Land Gruiser Prado-120.

Супруга Мозжерина в 2018 году (как и в 2017 году) не заработала ни копейки, а в графе «Объекты недвижимости, находящиеся в собственностисобственность» и «Транспортные средства» — прочерки. Указано лишь, что она вместе с двумя несовершеннолетними детьми пользуется квартирой (134,5 кв.м.).

За исключением увеличения заработка на 411 тысяч рублей, содержание декларации главы Оби не изменилось.