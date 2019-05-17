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Глава Оби стал зарабатывать больше, у супруги — по-прежнему ни рубля

Политика

Глава города Обь Новосибирской области Александр Мозжерин за 2018 год заработал 1,950 млн рублей, что на 411 тысяч рублей больше, чем годом ранее

Обь, Новосибирская область, 17 мая 2019, 09:26 — REGNUM  Глава города Обь Новосибирской области Александр Мозжерин за 2018 год заработал 1,950 млн рублей. Для сравнения, за 2017 год его доход составлял 1,539 млн рублей. Таковы данные официального отчёта о доходах, опубликованного на сайте городской администрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В индивидуальной собственности Александра Мозжерина два земельных участка (500 и 2000 кв. м.), жилой дом (33,8 кв.м.) и две квартиры (65,1 и 134,5 кв.м.). Кроме того у главы Оби есть автомобиль Toyota Land Gruiser Prado-120.

Супруга Мозжерина в 2018 году (как и в 2017 году) не заработала ни копейки, а в графе «Объекты недвижимости, находящиеся в собственностисобственность» и «Транспортные средства» — прочерки. Указано лишь, что она вместе с двумя несовершеннолетними детьми пользуется квартирой (134,5 кв.м.).

За исключением увеличения заработка на 411 тысяч рублей, содержание декларации главы Оби не изменилось.

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Доходы чиновников и депутатов в 2018 году
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