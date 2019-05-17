Украинские общественники попросят Канаду ввести санкции против граждан РФ

Оттава, , 09:34 — REGNUM Украина передаст Канаде список граждан России, которые якобы нарушают права человека в Крыму, заявил крымско-татарский общественный деятель Мустафа Джемилев, сообщило 17 мая информационное агентство «Укринформ».

"Мы предложили ввести «список Магнитского» по Крыму, и депутаты это хорошо восприняли. Мы договорились, что передадим перечень всех прокуроров, судей и других, кто участвует в притеснениях жителей Крыма, и канадцы будут включать их в санкционные списки», — рассказал он.

Джемилев добавил, что перечень лиц уже готов, осталось только собрать материалы, подтверждающие их «вину». Этим занимается так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым», которая находится в Киеве.

Напомним, «акт Магнитского» был принят в США в конце 2012 года. На его основании США вводят санкции против людей, которых считают причастными к нарушениям прав человека и коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США на основании «акта Магнитского» ввели санкции в отношении подразделения российского спецназа «Терек» и его командования.

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Напомним, Крым вошёл в состав Украины в начале 2014 года после того, как в Киеве произошёл государственный переворот и законная власть в стране прекратила своё существование. Жители Крыма провели референдум, на котором более 90% из них высказались за воссоединение с Россией.