Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Публичное зачтение доклада Мюллера — больше, чем просто трата времени, это саботаж, считает конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу. Комментируя у себя в твиттере акцию членов Демпартии, зачитывающих вслух 400-страничный доклад об опровергнутом «сговоре» Дональда Трампа с Россией, законодатель пишет:

«[Демократическое] большинство в Палате представителей еще раз доказывает, что заниматься управлением оно не станет. На сегодня у них — публичное чтение публично доступного документа — доклада Мюллера. Чистое пустословие вместо того, чтобы работать в направлении решения задач».

В комментариях к сообщению многие разделяют недоумение Креншоу, выражая ему особое доверие (этого политика избиратели любят), а сторонники демократов не переводят обсуждение в другую сторону (цены на лекарства, дела самих республиканцев), не спеша выступать в защиту предпринятой их законодателями акции.

Как сообщало ИА REGNUM, члены Демократической партии США в американском конгрессе были недовольны тем, что генпрокурор страны Уильям Барр озвучил лишь малую часть доклада и заявил об отсутствии всяческого вмешательства в выборы 2016 года со стороны России. После этого демократы стали требовать доступ к полной версии доклада, чтобы обнаружить в нем компромат на Трампа.