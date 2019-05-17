Пятница, 17 Мая 2019 года
09:09:05 МСК

Польский «агент Кремля» Матеуш Пискорски освобожден после трех лет ареста

Политика

Политика освободили после выплаты залога

Варшава, 17 мая 2019, 09:08 — REGNUM  Польский политик Матеуш Пискорски, обвиненный в шпионаже в пользу России и Китая, 16 мая вышел на свободу после трех лет ареста, сообщает портал Onet.pl.

Политик был освобожден после того, как его представители выплатили суду залог в размере 200 тыс. злотых, собранных сторонниками. Суд запретил Пискорскому покидать страну и заниматься общественной деятельностью.

Лидер партии «Перемена» (Zmiana) Матеуш Пискорски был арестован в мае 2016 года. Первые два года он провел под арестом без обвинений. Защита политика обратилась в Европейский суд по правам человека, который констатировал нарушение прав Пискорского. В мае 2018 года ему были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России и Китая. Партия «Перемена» выступает за нормализацию отношений Польши с Россией.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Россия и Польша
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить