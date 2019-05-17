Польский «агент Кремля» Матеуш Пискорски освобожден после трех лет ареста

Варшава, , 09:08 — REGNUM Польский политик Матеуш Пискорски, обвиненный в шпионаже в пользу России и Китая, 16 мая вышел на свободу после трех лет ареста, сообщает портал Onet.pl.

Политик был освобожден после того, как его представители выплатили суду залог в размере 200 тыс. злотых, собранных сторонниками. Суд запретил Пискорскому покидать страну и заниматься общественной деятельностью.

Лидер партии «Перемена» (Zmiana) Матеуш Пискорски был арестован в мае 2016 года. Первые два года он провел под арестом без обвинений. Защита политика обратилась в Европейский суд по правам человека, который констатировал нарушение прав Пискорского. В мае 2018 года ему были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России и Китая. Партия «Перемена» выступает за нормализацию отношений Польши с Россией.