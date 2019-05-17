В Турции перевернулся грузовик: погибли нелегальные мигранты

Анкара, , 08:56 — REGNUM В результате автокатастрофы в Турции погибли пять нелегальных мигрантов, ранения получили еще 37 человек, сообщает 17 мая Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в провинции Ван. Грузовик, перевозивший беженцев перевернулся. На место происшествия прибыли 11 машин скорой помощи, пострадавшие отправлены в больницы, где им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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