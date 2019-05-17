Пятница, 17 Мая 2019 года
08:56:49 МСК

В Турции перевернулся грузовик: погибли нелегальные мигранты

Политика

Личность водителя пока не установлена

Анкара, 17 мая 2019, 08:56 — REGNUM  В результате автокатастрофы в Турции погибли пять нелегальных мигрантов, ранения получили еще 37 человек, сообщает 17 мая Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в провинции Ван. Грузовик, перевозивший беженцев перевернулся. На место происшествия прибыли 11 машин скорой помощи, пострадавшие отправлены в больницы, где им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество нелегалов в Латвии достигает 20 тысяч — эксперт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить