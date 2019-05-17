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Сирийские курды приступили к операции против ИГИЛ* в Дейр-эз-Зоре

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 17 мая 2019, 08:47 — REGNUM  Демократические силы Сирии (ДСС), состоящие преимущественно из курдов, начали спецоперацию по задержанию боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 17 мая Reuters.

«Спецоперация началась рано утром, мы обнаружили два укрытия, которые используются террористами для совершения нападений», — говорится в заявлении ДСС.

Коалиция, возглавляемая США, по борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) высоко оценила роль курдских ополченцев в войне с терроризмом.

Несмотря на то, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было уничтожено, остатки группировки по-прежнему представляют угрозу для безопасности Сирии.

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Война в Сирии
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