Германия решилась увеличить расходы на оборону из-за страха перед Трампом

Берлин, , 08:51 — REGNUM Последний год Германия находилась под сильным давлением США из-за низких расходов на вооружение. Теперь Берлин направляет в штаб-квартиру НАТО отчет с новыми расчетами, которые должны успокоить гнев президента США Дональда Трампа, передает канал n-tv 17 мая.

Германия сообщила НАТО о крупнейшем увеличении расходов на оборону за последние десятилетия. Как заявило правительство, расходы в этом году составят €47,32 млрд — это превышает расходы 2018 года более чем на €5 млрд. Эти расходы эквивалентны 1,35% ВВП. Такого увеличения не было со времен Холодной войны.

К 2020 году расходы возрастут до €49,67 миллиардов. Это будет соответствовать1,38% ВВП. Таким образом, Берлин надеется хотя бы на время остудить агрессивную риторику Вашингтона в свой адрес.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года Трамп не исключил выхода США из альянса, если его союзники не будут выполнять так называемую двухпроцентную цель — вкладывать в оборону 2% своего ВВП. В 2018 году расходы Германии составили 1,23% ВВП. Во время последнего визита в Вашингтон министр обороны ФРГ заявила, что к 2024 году Берлин достигнет показателя 1,5% ВВП.