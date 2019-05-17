Представители 12 партий лагеря евроскептиков соберутся в Милане — СМИ

Париж, , 08:38 — REGNUM Двенадцать партий лагеря евроскептиков Европейского союза (ЕС) встретятся в Милане 18 мая с двумя лидерами: главой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и главой МВД Италии Маттео Сальвини, за неделю до выборов в Европарламент, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что, помимо Марин Ле Пен и Маттео Сальвини, в Милан прибудет глава «Партии свободы» (Нидерданды) Герт Вилдерс, глава партии «Воля» (Болгария) Веселин Марешки, глава партии «Свобода и прямая демократия» (Чехия) Томио Окамура и глава партии «Мы — Родина» (Словакия) Борис Коллар.

«Датскую народную партию» будет представлять депутат Европарламента Андрес Вистизен, Консервативную народную партию Эстонии — вице-президент Яак Мадисон, а партию «Истинные финны» — вице-президент Лаура Хунтасаари.

Напомним, выборы в Европарламент состоятся 26 мая 2019 года.