Пятница, 17 Мая 2019 года
09:11:07 МСК

СМИ: новый мэр иркутского города назначила заместителя не по уставу

Политика

Бывшая домохозяйка, а ныне мэр Усть-Илимска Анна Щекина нарушила устав, не согласовав с местной Думой кандидатуру первого заместителя

Усть-Илимск, Иркутская область, 17 мая 2019, 08:27 — REGNUM  Новоизбранный мэр Усть-Илимска Анна Щекина определилась со своим первым заместителем. Как сообщает официальный сайт города, на эту должность назначена уроженка Курской области Любовь Пронина. По специальности она — учитель физики и математики, но более 20 лет возглавляла общеобразовательную школу №14 Усть-Илимске. В мэрии Усть-Илимска Пронина трудится почти девять лет, до 15 мая 2019 года являлась начальником управления образования администрации города.

Однако вовсе не биография озадачила местных законодателей. Как сообщает Baikal24.ru, со ссылкой на председателя комиссии думы Усть-Илимска по уставу и регламенту Арсению Чихирькову, в думу не вносились кандидатуры, была нарушена норма устава, согласно которой необходимо согласовывать кандидатуру первого заместителя.

Напомним, результаты досрочных выборов мэра Усть-Илимска (административный центр Усть-Илимского района Иркутской области), состоявшиеся 24 марта 2019 года, оказались сенсационными: при явке 30% выдвинутая партией ЛДПР 27-летняя домохозяйка Анна Щекина со значительным отрывом обошла единоросса — председателя думы Усть-Илимска Сергея Зацепина.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенсация в Приангарье: на выборах мэра города победила домохозяйка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить