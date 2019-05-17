СМИ: новый мэр иркутского города назначила заместителя не по уставу

Усть-Илимск, Иркутская область, , 08:27 — REGNUM Новоизбранный мэр Усть-Илимска Анна Щекина определилась со своим первым заместителем. Как сообщает официальный сайт города, на эту должность назначена уроженка Курской области Любовь Пронина. По специальности она — учитель физики и математики, но более 20 лет возглавляла общеобразовательную школу №14 Усть-Илимске. В мэрии Усть-Илимска Пронина трудится почти девять лет, до 15 мая 2019 года являлась начальником управления образования администрации города.

Однако вовсе не биография озадачила местных законодателей. Как сообщает Baikal24.ru, со ссылкой на председателя комиссии думы Усть-Илимска по уставу и регламенту Арсению Чихирькову, в думу не вносились кандидатуры, была нарушена норма устава, согласно которой необходимо согласовывать кандидатуру первого заместителя.

Напомним, результаты досрочных выборов мэра Усть-Илимска (административный центр Усть-Илимского района Иркутской области), состоявшиеся 24 марта 2019 года, оказались сенсационными: при явке 30% выдвинутая партией ЛДПР 27-летняя домохозяйка Анна Щекина со значительным отрывом обошла единоросса — председателя думы Усть-Илимска Сергея Зацепина.

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