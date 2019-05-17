Власти Йемена обвинили хуситов в убийстве 27 мирных граждан

Сана, , 08:18 — REGNUM Правительство Йемена обвинило повстанцев-хуситов в убийстве 27 мирных граждан, об этом 17 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным властей, свергнутых в 2014 году, за последние 40 дней во время столкновений в стране, помимо погибших, также получили ранения 73 человек, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Также в ходе боев беженцами стали порядка 9 тыс. человек, 541 жилой дом был поврежден. Также были разрушены девять школ, пять медицинских учреждений, а 16 государственных объектов взяты под контроль хуситами.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Столица Йемена подверглась авиаудару, унёсшему жизни шестерых жителей