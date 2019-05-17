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В Японии осудили слова депутата о войне за Курилы

Политика

Депутаты города Немуро намерены передать текст своей резолюции в японский парламент

В Японии осудили слова депутата о войне за Курилы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курильские острова

Москва, 17 мая 2019, 08:27 — REGNUM  Законодательная ассамблея города Немуро на Хоккайдо собирается принять резолюцию, осуждающую предложение депутата парламента Японии Ходаки Маруямы «вернуть северные острова войной». Об этом 17 мая сообщает издание Ryūkyū Shimpō.

Сообщается, что резолюцию депутаты города Немуро на Хоккайдо обсудят 20 мая. На рассмотрение депутатов японского парламента документ поступит только 30 мая.

Как ранее передавало ИА REGNUM, действующий депутат парламента Японии от партии японского возрождения «Исин, но кай» Ходака Маруяма в ходе поездки на острова южных Курил, принадлежащих России, в рамках безвизовых обменов предложил «вернуть северные острова войной». Впоследствии японский депутат заявил, что был слегка пьян и отказался от своих слов.

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