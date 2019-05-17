Доход Дональда Трампа за 2018 год превысил $430 млн

Вашингтон, , 08:13 — REGNUM За 2018 год президент США Дональд Трамп заработал как минимум $434 млн. Это следует из опубликованного накануне, 16 мая, Белым домом отчёта о доходах главы государства, который ежегодно должен подаваться в управление правительственной этики.

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Озвученная сумма включает в себя доходы из всех источников, включая различные предприятия, такие как отели, поля для гольфа, а также ценные бумаги, сообщает Сnbc. Всего на счету Дональда Трампа 552 актива. Так, в 2018 году курорт в Мар-а-Лаго во Флориде принёс ему доход в размере $22,7 млн.

Напомним, в 2017 году глава Белого дома отчитался о доходе не менее $450 млн. Точная сумма заработка американского лидера не указывается, как так получаемый им доход с каждого актива оценивается в виде диапазона сумм.

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Также стало известно, что в 2018 году Дональд Трамп взял ипотечный кредит на 30 лет в размере от $5 млн до $25 млн. Годовая процентная ставка по займу составляет 4,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно ежегодному рейтингу 400 богатейших людей в США от журнала Forbes, состояние президента США Дональда Трампа за первый год президентства уменьшилось на $600 млн и в октябре 2017 года оценивалось в $3,1 млрд. Отмечается, что капитал американского лидера сократился из-за жёсткой конкуренции на рынке недвижимости, а также из-за крупных затрат на проведение президентской предвыборной кампании в 2016 году.

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