N-tv: вот почему Меркель должна срочно менять работу и уезжать в Брюссель

Берлин, , 08:30 — REGNUM В интервью газете Süddeutsche Zeitung канцлер Германии Ангела Меркель подогрела слухи о том, что после ухода с поста будет работать в Европейском союзе (ЕС). Несмотря на периодические опровержения этих слухов, в переезде Меркель в Брюссель есть определенная логика, передает немецкий канал n-tv 17 мая.

Как сказал журналистам один неназванный высокопоставленный политик, после майских выборов в Европейский парламент телефон Меркель вряд ли перестанет звонить. И звонить будет не только уходящий председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, но и старый приятель Меркель из Вашингтона — экс-президент США Барак Обама. Основание: в эти сложные для ЕС времена она должна заняться шефством над Европой.

Интересно, что за скорый переезд Меркель в Брюссель выступают как ее сторонники, так и противники. Ее поклонники не могут себе представить политику без своей любимицы, а оппоненты-консерваторы из ее собственной партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) хотели бы, чтобы Меркель оставила Берлин уже сегодня.

Смена рабочего поста Меркель, прежде всего, должна решить проблему ХДС: очевидно, что тандем Меркель — Аннегрет Крамп-Карренбауэр не работает (напомним, Крамп-Карренбауэр, или, как часто ее называют, просто АКК, сменила Меркель на посту председателя ХДС в декабре 2018 года). Рейтинг партии застрял на отметке ниже 30%. Приход АКК не придал партии нового импульса. Новый лидер ХДС делает множество предложений, но не может их навязать. Члены правящей «большой коалиции» — блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии — блокируют друг друга и не могут нормально работать.

Если Ангела Меркель отправится сейчас работать в Брюссель, ситуация будет разрешена элегантно, без потери лица для Крамп-Карренбауэр. В таком случае последняя сможет стать канцлером уже сейчас либо после следующих выборов в бундестаг.

Остается одна маленькая проблема: сама Меркель не очень хочет действовать. По крайней мере пока что она не проявляет желания участвовать в этом. Вопрос, изменится ли это, когда в Берлин позвонит Обама.

Как сообщало ИА REGNUM, средства массовой информации публикуют предположения, что после выборов в Европейский парламент либо после окончания своего срока Ангела Меркель может занять должность председателя Европейского совета. Напомним, выборы пройдут 23−26 мая.

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