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Венгрия надеется, что Зеленский решит языковую проблему на Украине

Политика

Дискриминационный закон о языке назван соответствующим духу Петра Порошенко

Будапешт, 17 мая 2019, 07:56 — REGNUM  МИД Венгрии отреагировал на подписание уходящим президентом Украины Петром Порошенко закона о тотальной украинизации. Соответствующее заявление было опубликовано 16 мая на сайте министерства.

Дипломаты назвали закон «соответствующим духу Петра Порошенко» и отметили, что он ущемляет права национальных меньшинств Украины.

В МИД Венгрии выразили надежду, что новый президент Украины Владимир Зеленский решит проблемные вопросы, связанные с венгерским национальным меньшинством, населяющим Закарпатье.

«Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружественных отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт к этому», — сказано в заявлении.

Напомним, в официальных украинских СМИ был опубликован текст закона о тотальной украинизации, подписанный спикером Верховной рады и президентом страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в тексте закона оказались изъятые оттуда нормы, предусматривающие 90% украинизацию эфира всех телеканалов страны.

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