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Полпред Порошенко в Раде анонсировала свою отставку

Политика

Она готова уйти до инаугурации Зеленского

Киев, 17 мая 2019, 07:52 — REGNUM  Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что собирается покинуть свой пост накануне инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на пресс-службу штаба Порошенко сообщает NewsOne.

«Я накануне инаугурации нового президента Зеленского сложу свои полномочия», — заявила Луценко.

Кроме того, она сообщила, что отчитается о своей проделанной работе и даст советы новому президенту, «как не воевать, а конструктивно работать с парламентом».

Напомним, Ирина Луценко депутат Верховной рады Украины VII и VIII созывов. С 3 апреля 2017 года она назначена представителем президента Украины в Верховной раде. Её супруг — генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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