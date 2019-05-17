Халифа Хафтар прибудет в Париж для встречи с Макроном

Париж, , 07:52 — REGNUM Ливийский главнокомандующий Халифа Хафтар, который 4 апреля развернул военное наступление на Триполи, прибудет в Париж в середине следующей недели, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что глава государства хочет встретиться «с сильным человеком» на востоке Ливии, чтобы оживить политический процесс и достичь прекращения огня.

Напомним, 8 мая Эммануэль Макрон уже принял премьер-министра Ливии Фаэза аль-Серраджа, главу ливийского правительства, базирующегося в Триполи, и призвал по этому случаю к перемирию под международным надзором.

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